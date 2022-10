Simone Tebet vai comandar último ato da campanha de Lula no Rio

Apoie o 247

Agenda do Poder - O último ato público da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, será comandado pela principal apoiadora do petista no segundo turno: a senadora Simone Tebet. Lula vai estar no estado na sexta-feira (28) para o debate da TV Globo, mas, a fim de descansar para o encontro, não irá à caminhada marcada para as 16h na Candelária.

Só no Rio, Tebet cumpriu duas agendas sem Lula durante o segundo turno. Também é possível que a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva (Rede) compareça.

A caminhada na Candelária contará com todos os principais aliados de Lula no Estado: o prefeito Eduardo Paes (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), os deputados Washington Quaquá, Alesandro Molon, Marcelo Freixo e Benedita da Silva,entre outros.

No primeiro turno, o petista teve quase um milhão de votos a menos que Jair Bolsonaro (PL) no Rio. Com a ampliação de apoios, a meta da campanha é reduzir a desvantagem no segundo turno, especialmente pela maior entrada em áreas populares como a zona oeste da capital, a Baixada Fluminense e o município de São Gonçalo.

O apoio do prefeito de Belford Roxo, Waguinho, foi estratégico e deve impactar positivamente a votação de Lula na Baixada Fluminense.

