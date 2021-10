Sindicato de hospitais privados diz que 80% dos leitos reservados à Covid-19 estão vazios em SP

Apoie o 247

247 - O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de SP fez uma pesquisa apontando que, em outubro, 80% dos leitos destinados à doença em UTIs estão vazios, e 20% abrigam doentes em tratamento. No mês passado, a ocupação era maior: 28%. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

No caso dos leitos clínicos de Covid-19, somente 14,7% deles estão ocupados, contra 25,75% da pesquisa anterior.

"A diminuição na ocupação dos leitos deve-se ao avanço do processo de vacinação especialmente na faixa etária dos idosos", afirmou o presidente do SindHosp, Francisco Balestrin. "Hoje as internações caíram nas faixas etárias entre 51 e 60 anos e acima de 70 anos, sendo que até poucos meses as internações de idosos eram a maioria", acrescentou.

