Sindicato denuncia que Petrobrás impede trabalhadores de se alimentarem por até 17 horas

247 - O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) denunciou que petroleiros foram prejudicados pela falta de gestão da Petrobrás quando embarcariam nesta terça-feira (22) no heliporto do Farol, no Rio de Janeiro. De acordo com o sindicato, trabalhadores que saíram de madrugada da cidade de Macaé para embarcar estão há mais de oito horas sem se alimentar, apenas com o lanche fornecido pela empresa no ônibus. Segundo os petroleiros no local, a gestão da empresa não fornece sequer alimentação e proíbe que os trabalhadores saiam para comprar qualquer alimento.

Semana passada o Sindipetro-NF denunciou a situação que esses trabalhadores estão sendo submetidos por conta do protocolo COVID adotado de forma unilateral pela empresa, sem conversar com o sindicato, que já alertou diversas vezes sobre a necessidade de levar em conta a realidade dos trabalhadores.

Com quase 60% dos vôos transferidos por conta das péssimas condições meteorológicas, os trabalhadores e trabalhadoras aguardam nos aeroportos por respostas da Petrobrás sobre onde ficarão alojados e onde se alimentarão.

“O que percebemos sempre nesses momentos de crise é que a logística não funciona e a Petrobrás não dá os devidos esclarecimentos à categoria. A desinformação é geral”, afirmou o Coordenador do Departamento de Saúde, Alexandre Vieira, que disse já ter entrado em contato com a gestão para informar o problema.

A diretoria do Sindipetro-NF atesta que a falta de planejamento e infraestrutura, que há anos tem causado transtornos para a categoria petroleira, piorou com a nova gestão e intensificou ainda mais com a pandemia. A empresa insiste na adoção de um protocolo para a COVID-19 sem ouvir a direção sindical e causa ainda mais sofrimento à categoria petroleira.

O sindicato exigiu um posicionamento urgente da Petrobrás alegando que trabalhadores estão em uma "situação difícil e de abandono". Também solicita a categoria que mantenha o sindicato informado sobre esse ocorrido e quaisquer outros acontecimentos que trabalhadores e trabalhadoras considerem graves através dos celulares dos diretores ou do e-mail [email protected]

*Com informações do Sindipetro-NF