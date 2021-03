Sindicato dos hospitais privados de SP anuncia consórcio para agilizar importação de medicamentos do "kit intubação"

Um consórcio de hospitais privados será formado para agilizar e baratear as negociações com farmacêuticas internacionais sobre a compra de insumos de tratamento da Covid-19 edit

247 - O Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp) anunciou nesta sexta-feira (26) a criação de um consórcio de hospitais privados para importar de forma coletiva medicamentos do "kit intubação" para pacientes em estado grave da Covid-19.

"A partir de agora, de forma temporária e emergencial, um rol de 34 medicamentos e dispositivos sem registro no país poderá ser importado de forma direta por órgãos e entidades públicas e privadas, bem como serviços de saúde. Apesar da importação não exigir registro no país, os medicamentos devem ter registro em uma das dez agências reguladoras no mundo", detalhou o sindicato em comunicado.

O consórcio atuará na aquisição de outros insumos. A ideia é agilizar e baratear as negociações com farmacêuticas internacionais, assim como destravar o sistema de importação de medicamentos.

"A abertura da importação direta, embora temporária, pode ser um primeiro passo para agilizar e destravar o sistema de aquisição e registro de medicamentos no país", diz um trecho do comunicado emitido pelo SindHosp.

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, no último dia 18, estimou que os estoques do 'kit intubação' devem acabar nas próximas semanas.

