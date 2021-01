Sindicato faz vigília em fábrica da Ford em SP e busca Doria para tentar reverter demissões

247 - Cerca de 350 operários da fábrica da Ford em Taubaté (SP) participaram da assembleia convocada pelo Sindicato dos Metalúrgicos (Sindimetau) na manhã desta terça-feira (12). Eles decidiram manter vigílias nas portas da planta até que a montadora decida negociar com a entidade uma eventual reversão das demissões. A entidade também vai se reunir com o governo Doria para pedir pressão sobre a multinacional. A informação é do jornal O Globo.

A Ford anunciou na segunda-feira o encerramento da produção de veículos no país e deixaará cinco mil pessoas desempregadas. A empresa está presente no Brasil há 103 anos e mantinha três fábricas: em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e Horizonte (CE). A reestruturação dos negócios da multinacional na América do Sul deve resultar de imediato em 5.000 demissões, a maioria no Brasil.

