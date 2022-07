Sindicato paralisa agências do Itaú em protesto contra demissões e assédio; #RespeiteOsItubers vai para os trends

Apoie o 247

247 - O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região informou, nesta quarta-feira (13), em comunicado no site da instituição, que funcionários pararam o trabalho em todas as agências do Itaú na Avenida Paulista em protesto contra demissões.

De acordo com o sindicato, trabalhadores também são contra as dispensas de funcionários que vinham sendo feitas pelo banco e contra o fechamento de agências. "Foram fechadas 211 unidades entre janeiro e maio de 2022 - 108 só em São Paulo", afirmou o sindicato.

Os bancários denunciaram "adoecimentos causados pelas metas cada vez mais abusivas e pela sobrecarga de trabalho decorrente das demissões e da cobrança por resultados".

Dirigente sindical e bancário do Itaú, Sérgio Francisco afirmou que existe um "cenário catastrófico" e "muito sofrimento nos trabalhadores". "Os bancários do Itaú estão sobrecarregados e adoecendo pela cobrança exagerada por resultados e pelo medo constante de demissão", continuou.

"Ou seja, não há a menor justificativa para demissões em um banco que apresenta alta de mais de 15% no seu lucro em 12 meses, e onde os bancários estão adoecendo por conta da cobrança cada vez mais abusiva pelo cumprimento de metas. Por isso, os protestos e paralisações vão continuar até que a direção do banco interrompa as demissões e aceite negociar com o Sindicato", complementou.

De acordo com o dirigente, "a direção do Itaú deve agir de acordo com a mensagem que apregoa nas publicidades do banco: o que muda o mundo é manter empregos e contratar mais para diminuir a sobrecarga de trabalho e os adoecimentos nos seus trabalhadores; reduzir a cobrança de metas que saturam empregados e clientes; e preservar agências físicas para atender melhor a população".

Mudanças

No último dia 4, o Itaú anunciou a reestruturação e automação em duas áreas: Consignado (Diretoria de Operações Centralizadas) e Veículos (Diretoria de Negócios ItauCred Veículos), ambas lotadas no Prédio do Aço, concentração na zona Sul de São Paulo.

Apenas no departamento de Crédito Consignado, em torno de 54 funcionários foram disponibilizados para realocação, e houve ao menos sete demissões.

A área de veículos será extinta, informou o sindicato. Neste departamento trabalham cerca de 140 funcionários. O banco deu um prazo de 15 dias para os bancários do Consignado e de 60 dias para os da área de Veículos encontrarem outra vaga no Itaú.

O dirigente sindical afirmou que "o prazo é insuficiente e não há vagas para todos". "Estamos falando de mais de 200 trabalhadores, muitos deles pais e mães de famílias, que poderão perder o emprego em um banco que lucrou R$ 7,3 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 15,1% em relação ao mesmo período de 2021, e onde a sobrecarga de trabalho é a regra na maioria dos departamentos", disse.

*Com informações do Sindicato dos Bancários de SP

