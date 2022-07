Sistema Cantareira opera na faixa de alerta

Apoie o 247

247 - O Sistema Cantareira, que abastece cerca de 7 milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo, passou a operar na última sexta-feira, 1, na faixa de alerta.

O estado de alerta é atingido quando o Cantareira opera com volume igual ou maior que 30% e menor que 40% no último dia do mês. Neste sábado, 2, o nível do reservatório estava em 39,5% da capacidade.

A faixa seguinte à de alerta é a de restrição quando o volume útil acumulado é igual ou maior que 20% e menor que 30%.

De acordo com a Sabesp, a companhia está retirando atualmente 22 m³/s, inferior ao limite máximo de 27 m³/s autorizado. A empresa afirma que isso é possível “graças à integração com os demais sistemas”.

Em nota, a Sabesp informou que não há risco de desabastecimento, mas “orienta o uso consciente da água, em qualquer época e em todos os municípios em que opera”.

