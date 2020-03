Situação em penitenciárias é normal após rebeliões em SP, informa secretário

O secretário de Administração Penitenciária do estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, disse que os presídios operam dentro da normalidade após rebeliões que ocorreram ontem, com fuga de detentos edit

247 - Pelo menos 834 presos fugiram de quatro unidades prisionais do estado de São Paulo durante rebeliões, na segunda-feira (16), contra decisão da Justiça em suspender a saída temporária de mais de 34 mil detentos para evitar risco de contágio pelo coronavírus. Um quinto presídio teve princípio de rebelião, mas não fuga (veja abaixo quais são os presídios e a situação de cada um deles).

Até as 8h55 desta terça-feira (17), 429 presos tinham sido recapturados pela Polícia Militar (PM), segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

O secretário de Administração Penitenciária do estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, disse que os presídios operam dentro da normalidade.

Em entrevista ao Bom Dia São Paulo, da TV Globo, Restivo disse que quatro unidades, todas abrigando presos no regime semiaberto, tiveram problemas graves. Os motins foram uma reação à decisão da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) de suspender a saída temporária de detentos em razão do avanço da epidemia do novo coronavírus.