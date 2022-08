Skaf aciona a polícia após ter seu nome incluído na lista de assinaturas da carta pela democracia

Apoie o 247

247 - O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Paulo Skaf registrou um boletim de ocorrência nesse sábado (13), com o objetivo de pedir investigação sobre a inclusão do seu nome na Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito, da Universidade de São Paulo (USP), lida na última quinta-feira (11) na faculdade de Direito.

Segundo o portal G1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como falsidade ideológica na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 98º Distrito Policial, Cidade Monções, Zona Sul de São Paulo.

A carta já tem mais de 1 milhão de assinaturas.

