Skaf manobra para tentar o 5° mandato seguido na Fiesp

247- Perto de finalizar seu quarto mandato como presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf já começou a se movimentar na tentativa de emplacar mais uma reeleição. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Para que ele possa se candidatar novamente, é necessário, mais uma vez, mudar o estatuto da federação.

Skaf fez duas alterações desde que assumiu a Fiesp, em 2004. Seu mandato atual termina em 2021.

Na semana passada, ele recebeu aliados em ao menos três almoços na sede da entidade, em São Paulo. Cada encontro reuniu cerca de 15 convidados.

Nessas reuniões, segundo relatos ouvidos pela reportagem, Skaf explicou que seu mandato estava chegando ao fim e que tinha pensado em sucessores, mas que as pessoas procuradas por ele não aceitaram disputar as eleições.

A reportagem também revela que o ocupante do Planalto encontra-se com maior oposição por parte dos industriais, após seu alinhamento com Bolsonaro, tornando assim sua campanha a releição mais difícil.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.