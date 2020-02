Skaf oferece almoço para Guedes na Fiesp nesta quinta

247 - Os laços do governo Jair Bolsonaro com o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, estão cada vez mais estreitos. Dias após receber Bolsonaro na sede da entidade em São Paulo, Skaf agendou um almoço com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para esta quinta-feira (13).

Será um encontro intimista com poucas lideranças empresariais, cerca de 30, que começaram a receber os convites.

A formalização do Aliança pelo Brasil, novo partido criado por Bolsonaro, está na agenda de Skaf cotado para assumir o comando da legenda no estado de olho nas eleições.

Além de Guedes, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participa de outro evento na Fiesp, sobre a Dutra. a informação é da Folha.