Skaf transforma Fiesp em escritório do governo Bolsonaro em São Paulo

Desde o início do atual governo, pelo menos 12 dos 20 ministros de Bolsonaro já estiveram na Fiesp para fazer reuniões, receber homenagens ou participar de encontros com empresários. Entre eles, Sergio Moro, Ricardo Salles e Damares Alves edit

247 - Pelo entra-e-sai de ministros, o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está assumindo um jeitão de "escritório informal" do governo Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, dois dos mais importantes titulares da equipe de Bolsonaro — Paulo Guedes (Economia) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura) — por pouco não se esbarraram nos corredores da entidade. A informação é do jornal O Globo.

A reportagem apurou que, desde o início do atual governo, pelo menos 12 dos 20 ministros de Bolsonaro já estiveram na Fiesp para fazer reuniões, receber homenagens ou participar de encontros com empresários. Entre eles, Sergio Moro (Justiça), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Damares Alves (Direitos Humanos).

A lista é maior se considerados os titulares que passaram pela entidade na condição de acompanhante em visitas de Bolsonaro ou do vice Hamilton Mourão