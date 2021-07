"Só com mobilização popular venceremos este retrocesso", diz Gleisi

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PT) convocou seus seguidores no Twitter para a manifestação contra Jair Bolsonaro marcada para a tarde deste sábado (3) na Av. Paulista, em São Paulo. Outros atos já aconteceram e ainda acontecerão em diversas partes do país e do mundo.

Segundo Gleisi, a mobilização popular neste momento é essencial, principalmente porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se recusa a acatar qualquer um dos mais de 100 pedidos de impeachment que já foram protocolados.

"#3JForaBolsonaro, unindo-se a todo Brasil que já protesta contra o genocida! Só com mobilização popular venceremos este retrocesso! Hoje é dia", escreveu Gleisi.

Daqui a pouco, na av Paulista, estaremos em mais uma manifestação #3JForaBolsonaro, unindo-se a todo Brasil que já protesta contra o genocida! Só com mobilização popular venceremos este retrocesso! Hj é dia#3JPovoNasRuas pic.twitter.com/6K90QRoBDt — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 3, 2021

