'Só para branco usar': mulher negra é demitida após denunciar racismo e intolerância religiosa em hipermercado no Rio

Uma auxiliar de cozinha negra foi demitida após denunciar prática de racismo e intolerância religiosa em uma unidade do Hipermercado Atacadão, no Rio de Janeiro. Segundo a empresa, a justificativa para a demissão foi ter "se envolvido em situações de conflito com outros funcionários" edit

247 - A auxiliar de cozinha Nataly Ventura da Silva, de 31 anos, foi surpreendida com a frase 'só para branco usar' escrita em um avental para trabalho. O MP do Rio pede indenização de R$ 50 milhões por dano moral coletivo, além da recontratação da funcionária.

Segundo reportagem do portal G1, “Nataly Ventura da Silva, de 31 anos, afirmou que logo que começou a trabalhar no local já convivia com a discriminação de um colega. Identificado como Jeferson Emanuel Nascimento, o funcionário é suspeito de ter ofendido a mulher por conta da cor de pele e da religião dela, que é o candomblé.”

A matéria ainda informa que “o Ministério Público do Trabalho afirmou que a funcionária foi surpreendida com a frase "só para branco usar" em um avental. A mensagem foi assinada e escrita por Jeferson. O órgão, então, entrou com uma ação contra o estabelecimento, do Grupo Carrefour. A GloboNews teve acesso com exclusividade ao documento.”

A assessoria de imprensa do Carrefour e do Atacadão, hipermercado onde aconteceu o episódio, enviou a seguinte nota ao 247:

O Atacadão atua a partir de políticas sérias de diversidade e repudia veementemente qualquer tipo de discriminação. Não toleramos nenhum tipo de preconceito e, imediatamente ao tomar conhecimento do caso, desligamos por justa causa o funcionário envolvido. Esclarecemos que a denúncia só foi registrada quando o contrato de experiência da colaboradora já havia sido encerrado e estamos atuando junto ao Ministério Público do Trabalho para colaborar com os esclarecimentos dos fatos. O Atacadão conta com um canal exclusivo para denúncias, que são tratadas com o máximo rigor como demandam questões de preconceito.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.