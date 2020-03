Sob chuva na Av. Paulista, mulheres cantam em protesto por direitos e contra a violência

247 - Com variadas e criativas canções, as mulheres que protestam na Avenida Paulista neste domingo 8, Dia Internacional da Luta das Mulheres, pedem o fim dos retrocessos, como o direito a se aposentar, defendem o basta à violência e principalmente a saída de Jair Bolsonaro do poder.

“Juntas somos gigantes”, “mulheres contra o facismo, fora Bolsonaro”, “Não somos histéricas, somos históricas”, “Cala boca já morreu”, “Nossas vidas importam, lute como Marielle”, “Mulheres em movimento pelo poder popular”, dizem algumas das faixas que passam pela Avenida, reunidas por coletivos de dezenas de coletivos e movimentos.

Confira algumas fotos e vídeos:

"Olha como luta essa mulher, será que ela é livre?! Sim! Será que ela é feminista?! Sim! Está na rua para lutar". #diadasmulheres



Vídeo: Julia Chequer/Brasil de Fato



Acompanhe nosso especial: https://t.co/XrvpGmgjbB pic.twitter.com/Sf2wRCtX0G — Brasil de Fato (@brasildefato) March 8, 2020









A marcha das mulheres sai da Paulista e entra na Augusta pic.twitter.com/duclb5MeAI — Carla Jimenez (@carlajimenez9) March 8, 2020





#8M2020: Avenida Paulista ocupada por elas em luta pela vida, igualdade e direitos #diadasmulheres pic.twitter.com/SAWtGv2Mwp — Rede Brasil Atual (@redebrasilatual) March 8, 2020