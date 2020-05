Sob forte pressão, Witzel demite chefe da Casa Civil

Pressionado pela operação da Polícia Federal que fez busca e apreensão em sua residência, o governador do estado do Rio, Wilson Witzel (PSC), demitiu o secretário da Casa Civil, André Moura edit

247 - O governador do Rio, Wilson Witzel, demitiu o secretário da Casa Civil, André Moura. Moura era ex-braço-direito de Eduardo Cunha e foi trazido para o Palácio Guanabara com as bênçãos do Pastor Everaldo, presidente do PSC.

A reportagem da revista Veja destaca que “o governador, que andava insatisfeito com a articulação política promovida pelo agora ex-secretário, viu sua lista de problemas aumentarem significativamente esta semana. Pairam contra ele cinco pedidos de impeachment na Assembleia Legislativa.”

A matéria ainda acrescenta que “a gota d’água para o fim do relacionamento foi o silêncio do homem forte do governo diante das operações que atingiram em cheio Witzel e sua mulher, Helena, nesta semana.”

