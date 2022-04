Sobe para 16 número de mortos com chuva no Rio e prefeito de Angra pede desativação temporária de usinas nucleares

Apoie o 247

247 - O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, pediu ao ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o desligamento das usinas nucleares instaladas na cidade.

É que, com as chuvas, a rodovia Rio-Santos (RJ-155) ficou interditada em alguns pontos e não há mais como executar plano de evacuação, em caso de acidente nas usinas, o que nunca ocorreu.

— Estamos com as estradas fechadas, estamos ilhados. Sou um defensor da matriz nuclear e temos plano de emergência, mas como a gente faz o plano sem estrada? Não dá. Por isso estou pedindo o desligamento das usinas nucleares. Já me comuniquei com o ministro Marcelo Sampaio — disse Jordão ao O Globo.

Ainda no sábado (2), a estatal Eletronuclear havia informado que as usinas nucleares Angra 1 e 2 seguiam operando normalmente, com capacidade total, não tendo sido afetadas pelas fortes chuvas que caem na Costa Verde desde quinta-feira.

Vítimas

Subiu para 16 o número de mortes no Rio por conta das chuvas que atigem o estado desde sexta-feira (1). Segundo a Defesa Civil de Angra dos Reis, foi encontrado o corpo de uma criança na manhã deste domingo. Ao todo, já são oito óbitos em Angra, sete em Paraty e um em Mesquita.

