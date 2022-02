Sobe para 171 o número de mortos na tragédia de Petrópolis; há mais de 150 desaparecidos

Segundo a Prefeitura da cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, 141 vítimas foram sepultadas no Cemitério do Centro até o momento edit

247 - O Corpo de Bombeiros contabilizou 171 mortos na tragédia de Petrópolis até o momento. Nos registros da Secretaria estadual de Polícia Civil, o número de desaparecidos passa de 150 pessoas. A cidade foi devastada por tempestades e deslizamentos que ocorrem desde terça-feira (15).

Segundo a Prefeitura da cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, 141 vítimas foram sepultadas no Cemitério do Centro até o momento. Ao menos 139 pessoas estão identificadas pelo IML, de acordo com a Polícia Civil.

Defesa Civil fez 900 análises técnicas após chuvas em Petrópolis

Desde terça, a Defesa Civil do município registrou 949 ocorrências, sendo 775 por deslizamentos de terra. Segundo a prefeitura de Petrópolis, apenas na manhã deste domingo (20), foram feitos 57 novos chamados.

Na quinta-feira (17) voltou a chover forte na região e o tempo permaneceu instável no fim de semana, prejudicando a busca por desaparecidos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região continua com previsão de chuva intensa até amanhã (21).

A Defesa Civil está trabalhando nas vistorias em áreas afetadas e está com 26 equipes operacionais nas ruas hoje, para concluir cerca de 900 análises técnicas por toda a cidade, com o reforço de viaturas enviadas por diversos órgãos e voluntários, como o Grupo de Jipeiros.

Nas áreas atingidas e que oferecem riscos, foram retiradas 856 pessoas, que foram encaminhadas para os 12 pontos de apoio montados na cidade. Nos hospitais, foram socorridas 197 pessoas em decorrência das enxurradas e deslizamentos.

Com informações da Agência Brasil

