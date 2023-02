Sobe para 24 o número de vítimas das chuvas no Litoral Norte de SP

Entre as vítimas, está uma menina de 7 anos que morreu soterrada por uma pedra de duas toneladas, em Ubatuba edit

247 - O número de mortes em decorrência das chuvas no Litoral Norte de São Paulo subiu para 24, segundo levantamento feito pelas prefeituras da região neste domingo (19).

Somente em São Sebastião, 23 pessoas morreram. Em Ubatuba, há uma vítima. Entre as vítimas, está uma menina de 7 anos, que morreu soterrada por uma pedra de duas toneladas, em Ubatuba.

De acordo com balanço do governo de São Paulo, mais de 550 pessoas precisaram deixar suas casas no litoral. Até às 19h, foram registradas oficialmente 228 pessoas desalojadas, que foram para casas de parentes e 338 desabrigadas, que precisaram ser encaminhadas para abrigos públicos.

Em São Sebastião, na costa sul da cidade, há pessoas ilhadas, desaparecidas e vítimas embaixo de escombros.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou estado de calamidade pública para as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, que foram impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (19) que todo o governo federal e as Forças Armadas estão à disposição para atuar nas áreas atingidas pelo temporal no litoral norte de São Paulo. Ele informou ainda que vai visitar as áreas afetadas nesta segunda-feira (20).

