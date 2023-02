Sobe para 5 o número de mortos em naufrágio na baía de Guanabara

Apoie o 247

247 - O Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira (6) mais dois corpos de pessoas que estavam em um barco que naufragou na tarde do domingo (5) na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Com isso, sobe para cinco o número de vítimas na tragédia.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o corpo de um homem foi localizado próximo ao vão central da Ponte Rio-Niterói. O corpo de uma mulher foi encontrado no interior da embarcação. Outros três corpos foram encontrados na noite do domingo e na madrugada desta segunda-feira. Outras três pessoas estão desaparecidas.

Os serviços de busca e resgate envolvem mais de 50 homens do Corpo de Bombeiros, incluindo mergulhadores. O Rio entrou em Estágio de Mobilização devido à chegada de núcleos de chuva na zona norte. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e aponta riscos de alto impacto na cidade.

