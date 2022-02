Sobrevivente de Suzano morre eletrocutado ao pegar gato no telhado

Rosnei Marcelo Grotewold Júnior tentava retirar gato de estimação do telhado do vizinho edit

Metrópoles– Rosnei Marcelo Grotewold Júnior, 18 anos, morreu eletrocutado em Poá, interior de São Paulo, nesta semana. Em 2019, o jovem foi um dos sobreviventes do ataque a tiros na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, que deixou 10 mortos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele subiu no telhado de um vizinho para buscar o gato da família na última terça-feira (15), mas encostou em um fio elétrico e morreu devido ao choque.

A família chamou a emergência, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local e constatou que ele já estava morto. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Polícia de Poá.

Ex-alunos dispararam contra estudantes e funcionários

Em 13 de março de 2019, dois ex-alunos da escola Raul Brasil entraram no local e dispararam contra estudantes e funcionários. Os dois atiradores eram Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25. Os dois se suicidaram assim que a Polícia Militar chegou à escola.

As investigações concluíram, ao analisar e-mails e conteúdos do celular dos assassinos, que os dois tentavam imitar o massacre na escola de Columbine, que ocorreu no Colorado, Estados Unidos, em 1999, quando dois alunos mataram 13 pessoas e deixaram 24 feridos.

