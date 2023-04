Sobrinho de Bolsonaro é condenado por invasão de propriedade privada

Terreno foi ocupado irregularmente na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

“A Justiça paulista determinou que Osvaldo Bolsonaro Campos, de 40 anos, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, desocupe um terreno ocupado irregularmente na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, em São Paulo”, informa o jornalista Rogério Gentile em sua coluna no portal UOL.

De acordo com o jornalista, “a ordem foi dada pela juíza Hallana Duarte Miranda em um processo de reintegração de posse aberto por um vizinho de Osvaldinho, como ele é conhecido. De acordo com a ação, em 2021, o sobrinho do ex-presidente tentou comprar parte do terreno, localizado na praça Nossa Senhora da Guia, mas não houve acordo”.

“No ano seguinte, sempre segundo o processo, ele derrubou a parede divisória entre os dois terrenos e começou a erguer um novo muro, cerca de 3,9 metros adiante, já na propriedade do vizinho. O advogado Azor Lopes da Silva Júnior, que representa o vizinho, disse à Justiça que houve má-fé”, acrescenta Gentile.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.