Socialite é expulsa de Búzios pela PM após romper isolamento para curtir praia

A socialite Narcisa Tamborindeguy, ex-mulher do diretor Boninho, da TV Globo, estava hospedada em um hotel, que estava proibido por decreto de receber turistas, e foi denunciada por vizinhos do estabelecimento edit

247 - A socialite Narcisa Tamborindeguy, ex-mulher do diretor Boninho, da TV Globo, foi detida e escoltada pela polícia militar para fora do município de Búzios, no litoral do estado do Rio. Ela estava hospedada em um hotel, que estava proibido por decreto de receber turistas, e foi denunciada por vizinhos do estabelecimento.

De acordo com o site do governo que disponibiliza atualizações de casos da covid-19, o estado do Rio tem pelo menos 14.156 confirmações e 1.394 mortes provocadas pela doença.

Pela primeira vez, o Estado ultrapassou São Paulo e registrou o maior número de óbitos do Brasil em 24 horas pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, foram registradas 189 novas mortes em apenas um dia. No mesmo período, São Paulo registrou 161 óbitos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.