'Sommeliers' usam grupos no Telegram para achar 'vacina preferida' em SP

247 - "Alguém sabe se tem Pfizer em algum posto?". "Astra em algum lugar?". "Qual a previsão de diminuir o lote de Coronavac?". São com perguntas do tipo que participantes de um grupo no Telegram com cerca de 3.000 moradores de São Paulo buscam diariamente sua "vacina preferida" contra a covid-19. A reportagem é do portal UOL.

Além desse, há outros grupos divididos por regiões da capital e da Grande São Paulo —centro, zonas leste, oeste, norte, sul e ABC Paulista. A reportagem encontrou ao menos seis deles, que somam cerca de 20 mil participantes, e acompanhou a rotina deles entre terça (20) e quinta-feira (22).

A prática dos chamados "sommeliers de vacina" —que acaba por postergar a vacinação condicionada à busca de um imunizante favorito— é rechaçada por autoridades da saúde, que recomendam o recebimento do imunizante disponível para acelerar a vacinação e ampliar a imunização da população. Além disso, não há estudos científicos que comparem as eficácias dos imunizantes contra o coronavírus.

PUBLICIDADE

Uma lista com links dos grupos no Telegram passou a circular nas últimas semanas quando a vacinação atingiu a faixa dos 30 anos em São Paulo. Nenhum deles é secreto —basta ter acesso ao link e ingressar sem qualquer entrave.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.