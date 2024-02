"Somos adversários, não podemos ser inimigos", diz Tarcísio sobre Lula

O governador destacou a parceria com o governo federal para a construção do túnel Santos-Guarujá edit

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que não tem "arrependimento nenhum" pela troca de afagos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Somos adversários, não podemos ser inimigos", afirmou o chefe do Executivo paulista durante entrevista à CNN Brasil.

"Quem me conhece, sabe que eu sou extremamente espontâneo. Não bateu arrependimento nenhum. Era um evento institucional. Se não houvesse essa parceria, esse projeto (o túnel Santos-Guarujá) não sairia do papel. O interesse do cidadão da Baixada Santista está acima de qualquer coisa", acrescentou.

Na semana passada, o presidente esteve no estado de São Paulo, onde foi anunciada a construção do Túnel Santos-Guarujá, um projeto com R$ 5,8 bilhões de investimento e que promete transformar a mobilidade na região e impulsionar o turismo. As obras estão incluídas no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O chefe de Estado também prometeu investimento no Porto de Santos, responsável por quase 30% da balança comercial do Brasil e que teve uma movimentação recorde de 15,6 milhões de toneladas de cargas em dezembro de 2023, representando um crescimento de 29,1% em relação ao mesmo período de 2022.

Nesta terça, o presidente Lula foi ao estado do Rio de Janeiro, onde reforçou a parceria com o governador Cláudio Castro (PL) para a retomada da indústria naval. Em 2023, a Petrobrás, presidida por Jean Paul Prates, afirmou que voltará a apostar na construção de navios e plataformas no Brasil e deu como exemplo estaleiros localizados no Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. O plano é construir 25 novos navios e tirar de uso 26 embarcações.

