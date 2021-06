Sorocaba começa a vacinar gestantes e puérperas contra a Covid-19 a partir desta quinta

Gestantes e puérperas acima de 18 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira, 17, em Sorocaba, interior de São Paulo. A vacinação ocorrerá por sistemas de drive-thru no Instituto Humberto de Campos e no Shopping Cidade Sorocaba edit

247 - Gestantes e puérperas acima de 18 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira, 17, em Sorocaba, interior de São Paulo. As gestantes e puérperas que já se vacinaram com a primeira dose da CoronaVac receberão a segunda aplicação no dia 20 de maio.

Segundo o G1, a prefeitura vai imunizar as gestantes e puérperas acima de 18 anos que nasceram entre os meses de janeiro e junho das 8h às 12h. Já as gestantes e puérperas acima de 18 anos que nasceram entre os meses de julho e dezembro serão vacinadas das 12h às 16h.

A vacinação ocorrerá por sistemas de drive-thru no Instituto Humberto de Campos e no Shopping Cidade Sorocaba.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.