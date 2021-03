Sorocaba detecta variante brasileira do coronavírus e prefeito pede que moradores não saiam de casa

No vídeo em que fez o anúncio da variante brasileira identificada em Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga pediu ajuda da população. "Por favor, não saia de casa, evite sair de casa, não receba as pessoas na sua casa, é um momento bastante sério", disse edit

247 - A Prefeitura de Sorocaba (SP), comandada por Rodrigo Manga (Republicanos), confirmou na noite dessa terça-feira (23) que detectou na cidade a variante brasileira P.1 do coronavírus, identificada primeiro em Manaus (AM). Além do Amazonas, pelo menos outros 18 estados identificaram infecções pela variante.

No vídeo em que fez o anúncio da variante brasileira identificada em Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga pediu ajuda da população. "Vivemos um momento difícil, temos que prestar atenção ao sinal de alerta. Então, por favor, não saia de casa, evite sair de casa, não receba as pessoas na sua casa, é um momento bastante sério", disse. O relato foi publicado pelo portal G1.

De acordo com o secretário de Saúde, Vinícius Rodrigues, a variante já causou impacto na cidade. "Isso justifica a mudança abrupta do cenário epidemiológico em Sorocaba. Os novos casos nos últimos sete dias foram mais de 90% maiores do que na semana anterior. Precisamos que a população nos ajude para conter a transmissão do vírus", afirmou.

Sorocaba registrou na terça-feira (13) 19 mortos por Covid-19 e mais 399 casos da doença. O número total na cidade é de 40.375 e o número de mortes aumentou para 945.

Nessa terça-feira (23), o Brasil bateu o recorde de casos da Covid-19, com 3,2 mil mortes em 24 horas, apontou o Conass.

