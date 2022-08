'Sou a esquerda da direita ou a direita da esquerda', diz Márcio França

Apoie o 247

ICL

247 - Uma das peças-chave da coligação que envolve PT e PSB em São Paulo, o ex-governador Márcio França (PSB), líder nas pesquisas da corrida ao Senado Federal pelo estado, brincou sobre seu posicionamento no espectro político, afirmando: "Quando me perguntam se sou de esquerda ou direita, eu digo que sou a direita da esquerda. Ou a esquerda da direita."

A declaração se deu em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, quando França foi questionado se considerava sua agenda política mais conservadora do que a da esquerda tradicional. O candidato respondeu que "normalmente, sim" e, então, afirmou ser "a esquerda da direita e a direita da esquerda."

Sobre seus pontos de discordância com a esquerda, o ex-governador citou: "Não concordo com o formato do golpe na Venezuela. Cuba precisava ter mais partidos. Na China, todos os votos vão para um partido só."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na mesma entrevista, França descartou a possibilidade de deixar o cargo no Senado para assumir algum ministério com o ex-presidente Lula (PT), seu aliado político, caso ambos sejam eleitos: "Cumpri 100% do mandato todas as vezes que fui eleito. O cargo de senador é muito relevante. Não há como pensar em ter outra função."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.