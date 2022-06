Sozinha e desorientada, criança pediu socorro antes de cair de prédio no litoral de SP

Rafaella Lozzardo Silva, 6 anos, caiu na madrugada de sábado (11/6) da varanda do 12º andar de edifício na Praia Grande, no litoral de SP edit

Metrópoles – Rafaella Lozzardo Silva, 6 anos, pediu socorro antes de cair de uma varanda no 12º andar de prédio na Praia Grande, no litoral de São Paulo.A menina morreu na madrugada desse sábado (11) logo após cair sobre o piso superior do estacionamento, segundo o G1 . O delegado Alexandre Comin afirmou que o pai deixou Rafaella dormindo sozinha no apartamento para levar a namorada em casa.

No intervalo de 30 minutos, a criança acordou. “Entrou em desespero. Foi até a sacada e começou a gritar por socorro, [afirmava] que estava sozinha e com medo”, afirmou o delegado ao G1.

Segundo o responsável pela investigação, uma vizinha acordou com os gritos e tentou acalmar a garota afirmando que pediria ajuda para o porteiro.

“Nesse momento, em que a vizinha saiu para ir ao interfone, ouviu um estrondo. Quando ela voltou constatou que a criança havia caído”, disse Comin.

De acordo com o delegado, quando o pai retornou para o prédio se deparou com as viaturas da polícia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi avisado que a filha tinha sofrido um acidente e foi levado para a delegacia.

“Chegando na delegacia, no momento em que foi dada voz de prisão em flagrante delito, ele foi cientificado da morte da filha. Ficou bastante transtornado com a notícia”, relatou o delegado.

