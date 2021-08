SP abre inscrições para a xepa da 2ª dose da vacina contra Covid-19

247 - A Prefeitura de São Paulo abriu nesta segunda-feira (16), as inscrições para da xepa da 2ª dose da vacina contra a Covid-19. Os interessados devem realizar o cadastro na fila de espera em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital.

Com a redução do do intervalo de aplicação das três vacinas que requerem duas doses para completar a imunização, quem já tomou a primeira dose da Pfizer ou AstraZeneca há mais de 60 dias ou a Coronavac há pelo menos 15 dias pode incluir o nome na lista de espera por doses remanescentes, a chamada "xepa". De acordo com informações do G1.

PUBLICIDADE

De acordo com a Prefeitura, o objetivo da xepa é não desperdiçar doses remanescentes da vacina.

PUBLICIDADE