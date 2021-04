SP anuncia vacinação de funcionários do Metrô e da CPTM contra Covid-19

A categoria havia planejado realizar uma greve nesta terça-feira, 20, contra o descontrole da pandemia do novo coronavírus no Brasil edit

247 - Metroviários de São Paulo vão ser vacinados contra a Covid-19 a partir do dia 11 de maio, segundo o governo paulista. A categoria havia planejado realizar uma greve nesta terça-feira, 20, contra o descontrole da pandemia do novo coronavírus no Brasil, que já matou mais de 375 mil pessoas no país.

Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, serão vacinados 9,5 mil trabalhadores do transporte sob trilhos e que estão em contato direto com os usuários. Serão vacinados inicialmente todos os operadores de trens, independentemente da idade.

Além disso, os funcionários do setor de operações com idade superior a 47 anos e os funcionários da área de manutenção, seguranças e trabalhadores da limpeza e da bilheteria com idade superior a 47 anos.

