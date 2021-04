SP anuncia vacinação de pessoas com Down, doentes crônicos e profissionais do transporte

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou em entrevista nesta terça-feira (20) as datas para vacinação de novos grupos.

Os idosos com 65 anos ou menos começarão a ser imunizados a partir de quarta-feira (21). A vacinação dos mais velhos tem sua última etapa marcada para 6 de maio, quando receberão as doses pessoas com 60, 61 ou 62 anos.

A partir de 10 de maio serão imunizadas as pessoas com síndrome de Down, os pacientes renais em diálise e os transplantados e imunossuprimidos, todos entre 18 e 59 anos.

Em 11 de maio serão vacinados os metroviários e ferroviários e, em 18 de maio, os motoristas e cobradores de ônibus.

Confira o calendário:

