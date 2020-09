SP anuncia volta de ensino médio em outubro e fundamental em novembro

O governador João Doria autorizou a retomada de aulas presenciais do ensino fundamental a partir do dia 3 de novembro edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta sexta-feira (18) que vai manter a data para a volta às aulas do ensino médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) para o dia 7 de outubro e anunciou a retomada das atividades do ensino fundamental para o dia 3 de novembro.

Doria afirmou que cada município tem autonomia para decidir voltar, ou não, nas datas recomendadas pelo governo do estado. "Evidentemente, vamos respeitar a autonomia dos prefeitos para autorização da abertura [das escolas] nas suas cidades".

O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares, explicou que as escolas que optarem pela volta deverão apresentar um plano de adaptação à Secretaria da Educação e às Diretorias Regionais de Ensino. "A escola terá de apresentar um plano para a secretaria. Se ela não tiver as condições garantidas, não terá a autorização [para retomar]".

O governo também recomenda que estudantes e profissionais com comorbidades ou fatores de risco sigam com as atividades em casa.

