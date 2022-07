SP cancela o carnaval de julho por falta de patrocínio

A prefeitura da capital lançou ao menos dois editais, mas nenhuma empresa mostrou interesse no financiamento das festas edit

247 - A Prefeitura de São Paulo cancelou o Carnaval por falta de patrocínio. A festa aconteceria nos dias 16 e 17 de julho. A informação foi publicada nesta quinta-feira (7) pela Jovem Pan.

A prefeitura lançou um edital, com pregão realizado em 17 de junho e lance mínimo de R$ 10 milhões, para atender a mais de 300 blocos. Nenhuma empresa ficou interessada. Um novo pregão foi realizado nesta quinta-feira (7), com edital de R$ 6 milhões, readequando a proposta ao novo número de 216 blocos habilitados. Não houve interesse de empresas privadas.

Em nota, o Executivo afirmou que "o planejamento contou com reuniões com representantes de blocos carnavalescos, com o intuito de chegar a um modelo viável, em curto espaço de tempo".

