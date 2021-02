SP coloca Araraquara, Barretos, Bauru e Prudente na fase vermelha

Junto com a região mais populosa do estado, outras cinco aparecem na fase amarela: Araçatuba, Sorocaba, Registro, Baixada Santista e Campinas edit

Metrópoles - Com o recrudescimento da pandemia em determinados municípios de São Paulo, o governo do estado colocou nesta sexta-feira (19/2) Araraquara, Barretos, Bauru e Prudente na fase vermelha. A nova regra passa a valer a partir de segunda-feira (22/2).

Na fase vermelha, ficam abertos apenas os serviços essenciais. Os demais comércios devem fechar as portas. De acordo com o governo, todas as regiões em fase vermelha estão com ocupação de UTI para pacientes de Covid-19 acima de 80%.

Franca, que estava na fase vermelha, segue para a laranja, e Sorocaba, na laranja, progride para a amarela. Continuam na fase amarela a Grande São Paulo e as áreas de Araçatuba, Baixada Santista, Campinas e Registro. Na laranja, estão as regiões de Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e Taubaté.

Continue lendo no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.