SP começa a aplicar 3ª dose a partir de segunda

247- O secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, disse nesta sexta-feira (03) que a capital paulista seguirá o calendário estadual e iniciará a aplicação da terceira dose contra covid-19 na próxima segunda-feira (06) com a vacina que estiver disponível.

A princípio, será aplicada a vacina da CoronaVac, mas a prioridade do imunizante para a terceira dose deve ocorrer a partir do envio do Ministério da Saúde, afirmou o secretário da pasta em reportagem do UOL.

“A partir do dia 15 de setembro, quando o Ministério da Saúde deve enviar doses maiores Pfizer e AstraZeneca, daí vamos priorizar a aplicação de dose de reforço com o que vamos receber", disse.

A vacinação da dose de reforço para pessoas com 90 anos ou mais vai priorizar a à população indígena e a quem está acamado em asilos, instituições ou em casa.

Os detalhes de como funcionará a vacinação ainda não foram divulgados.

