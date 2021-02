SP confirma 7 casos da variante britânica do coronavírus

A Secretaria da Saúde do estado de São Paulo confirmou cinco casos da variante do coronavírus na capital e duas em Sorocaba, no interior paulista edit

247 - A Secretaria da Saúde do estado de São Paulo confirmou na tarde desta segunda-feira (15) que a principal unidade federativa do País registrou sete casos da variante britânica do coronavírus, cinco na capital e duas em Sorocaba, no interior paulista. Todos os casos são de pessoas que tiveram contado com alguém de Londres.

Em nota, a Prefeitura de Sorocaba afirmou que, até o momento, não teve a confirmação oficial pela Secretaria Estadual da Saúde sobre os dois casos da variante britânica da Covid-19. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"Tratam-se de dois casos antigos monitorados pela Vigilância Epidemiológica Municipal desde o dia 29 de dezembro e ambos não transmitem mais a doença", diz o texto.

A pasta da Saúde também confirmou o registro de 25 casos de Covid-19 no estado da variante brasileira do coronavírus.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.