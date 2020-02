SP cria comitê de coronavírus e deve preparar leitos de hospital

O governo de São Paulo decidiu criar um comitê de contingenciamento para enfrentar a chegada do coronavírus e reunirá os maiores especialistas em doenças contagiosas do estado edit

247 - O governo de São Paulo decidiu criar um comitê de contingenciamento para enfrentar a chegada do coronavírus. Ele será coordenado pelo infectologista David Uip e reunirá os maiores especialistas em doenças contagiosas do estado, como o infectologista Marcos Boulos, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o diretor do hospital Emílio Rivas, Luiz Carlos Pereira Junior. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

O estado registrou na terça (25) o primeiro caso de coronavírus do Brasil. O paciente está internado no hospital Albert Einstein e foi contaminado na Itália, onde esteve em viagem a trabalho de 9 a 21 de fevereiro.