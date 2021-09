SP critica recuo do Ministério da Saúde em vacinação de adolescentes: 'causa apreensão'

Apoie o 247

247 - O governo de São Paulo criticou, por meio de uma nota oficial, a nota técnica do Ministério da Saúde que retirou a recomendação de vacinação contra Covid-19 de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. O texto destaca que o recuo sugerido pelo ministério “"vai na contramão de autoridades sanitárias de outros países, cria insegurança e causa apreensão em milhões de adolescentes". São Paulo e outros estados já anunciaram que não irão seguir a recomendação do governo federal.

"Coibir a vacinação integral dos jovens de 12 a 17 anos é menosprezar o impacto da pandemia na vida deste público. Três a cada dez adolescentes que morreram com covid-19 não tinham comorbidades em São Paulo. Este grupo responde ainda por 6,5% dos casos e, assim como os adultos, está em fase de retomada do cotidiano, com retorno às aulas e atividades socioculturais", destaca um trecho da nota, segundo o UOL.

De acordo com o governo paulista, desde o dia 18 de agosto cerca de 2,4 milhões de adolescentes já foram vacinados com ao menos uma dose desde o dia 18 de agosto, o que corresponde a 72% do público-alvo. "Infelizmente, e mais uma vez, as diretrizes do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde chegaram com atraso e descompassadas com a realidade dos estados, que em sua maioria já estão com a vacinação em curso", diz um outro trecho do texto.

