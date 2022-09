SP: desabamento deixa 9 mortos e 31 feridos em evento com candidatos em Itapecerica da Serra (vídeo)

Apoie o 247

(Agência Brasil) - O desabamento de uma arquibancada na manhã de hoje (20) provocou a morte de nove pessoas em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A informação é do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 8h55 na Estrada Ferreira Guedes, 1.134, local onde funciona uma empresa de contêineres.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 31 pessoas ficaram feridas, das quais 28 foram socorridas no Pronto Socorro Jacira, no Pronto Socorro Central e no Hospital Geral, em Itapecerica. O estado de saúde dos feridos não foi informado até o momento.

O Corpo e Bombeiros de SP atende desde às 08h55 a um desaba/o na região de Itapecerica da Serra. Contamos com Equipes de vários Órgãos de Apoio: GRAU, SAMU, Polícia Militar, Defesa Civil, Comando de Aviação, dentre outros. Em atendimento. 20 vtrs do CB, efetivo de 79 homens. pic.twitter.com/7tW1WOCZjd September 20, 2022

Duas das vítimas disputam cargos nas eleições de outubro: Jones Donizette, do Solidariedade, que concorre a deputado estadual, Ely Santos, do Republicanos, que tenta uma vaga na Câmara dos Deputados.

Em suas redes sociais, Donizette disse que foi ao local na manhã de hoje para conhecer a empresa Multiteiner e que, quando se despedia dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos aos escombros. Donizette e Ely Santos foram resgatados com vida. Quatro integrantes da equipe do candidato foram resgatados e levados a hospitais.

O Corpo de Bombeiros informou que, com apoio de 20 viaturas, 79 homens trabalham no socorro às vítimas. Equipes da Defesa Civil, da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão no local.

As causas do desabamento ainda serão investigadas.

(Reuters) - Um desabamento da laje de uma arquibancada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, deixou ao menos nove mortos durante um encontro do candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e da candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos) com funcionários de uma empresa da cidade, informaram o Corpo de Bombeiros e a equipe do postulante a uma cadeira na Assembleia Legislativa paulista.

"Jones e Ely Santos, candidata a deputada federal, foram convidados na manhã dessa terça feira, 20 de setembro, para conhecer a empresa Multiteiner. Quando se despediam dos trabalhadores, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros, os dois foram resgatados com vida, quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros, já foram resgatados e levados ao hospital", afirma nota publicada na página de Donizette no Facebook.

Segundo informações de um porta-voz dos bombeiros, ao menos nove mortes foram confirmadas. Em sua conta no Twitter, a corporação disse que 28 pessoas foram resgatadas e levadas para hospitais da região. O desabamento ocorreu por volta das 8h55 desta terça, acrescentou.

Inicialmente, os bombeiros haviam informado que 31 pessoas tinham sido levadas a hospitais da região, mas posteriormente afirmaram que três dessas pessoas foram atendidas no local e não quiseram ser levadas ao hospital.

Não foi possível contatar um representante da Multiteiner nos telefones da empresa.

