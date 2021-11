SP é o primeiro estado a ter mais de 70% da população com esquema vacinal completo

Apoie o 247

247 - Na manhã desta quarta-feira (10), o estado de São Paulo atingiu 70,96% da população com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. 32,8 milhões de habitantes do estado tomaram as duas doses do imunizante. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde.

Com isso, São Paulo se torna o primeiro estado do país a atingir a marca de 70% da população vacinada com as duas doses. O estado já ultrapassou países como Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos.

No país, o índice de pessoas totalmente imunizadas é de 56,52%, e o de pessoas com apenas uma dose é de 73,28%.

Atrás de São Paulo, estão Mato Grosso do Sul (65,29%) e Rio Grande do Sul (62,43%).

