SP: funcionários fazem manifestação a favor da Prevent Senior, alvo da CPI da Covid

A Prevent Senior usou pacientes, sem consentimento, como cobaias para estudos com remédios ineficazes contra a Covid-19 edit

247 - Funcionários da Prevent Senior se manifestaram nesta sexta-feira, 1º, a favor da empresa, alvo da CPI da Covid por promoção do “tratamento precoce” ineficiente - em nome do lucro - e falsificação de dados de pacientes infectados com o novo coronavírus.

O ato saiu da sede administrativa da operadora de saúde, localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo. Os funcionários caminharam até o Monumento das Bandeiras, próximo ao parque Ibirapuera, carregando cartazes com frases como "Prevent Senior salva vidas", "Eu acredito", "#SomosTodosPreventSenior, "#JuntosSomosMaisFortes" e "Prevent Senior unida, jamais será vencida".

Eles também cantaram "eu sou Prevent, com muito orgulho, com muito amor", informa a Folha de S.Paulo.

A Prevent Senior usou pacientes, sem consentimento, como cobaias para estudos com remédios ineficazes contra a Covid-19, como a cloroquina, do chamado “Kit Covid”. A empresa também é acusada de fraudar atestados de óbito.

