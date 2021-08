SP: médico é baleado e morto na frente da família durante assalto

247 - Um médico infectologista identificado pelo G1 como Rodolfo Enrique Postigo Castro, de 60 anos, foi morto na tarde deste sábado (31) durante um assalto em uma praia de Guarujá, no litoral de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 15h. A vítima almoçou com familiares no local e, na saída, foi abordado pelos criminosos, que roubaram alguns pertences do médico e de sua família. Eles atiraram duas vezes em direção às vítimas e um dos disparos atingiu Rodolfo no peito.

A vítima foi levada ao pronto-socorro, mas morreu em seguida.

PUBLICIDADE

A Polícia Civil informou que o autor dos disparos já foi identificado. Ele tem 17 anos.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.