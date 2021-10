SP: médicos paralisam atividades nesta sexta (15) em protesto contra falta de profissionais no Hospital Emílio Ribas

De acordo com a categoria, o objetivo é sensibilizar a população e pressionar o governador de São Paulo, João Doria, a realizar um novo concurso edit

247 - Médicos residentes que atendem no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, no bairro de Pacaembu-SP, vão suspender as atividades nesta sexta-feira (15) em protesto contra a grave crise na unidade de saúde provocada pela falta de 258 profissionais.

De acordo com a categoria, o objetivo é sensibilizar a população e pressionar o governador de São Paulo, João Doria, a realizar um novo concurso. Segundo os manifestantes, que fazem um ato na manhã de hoje em frente ao hospital, o governador já se posicionou contra a realização de um novo certame.

Os profissionais denunciam que, desde o início de 2020, a diretoria do hospital e o governador João Dória foram alertados sobre a falta de mão de obra em diferentes áreas. A categoria teme que com a entrega de uma obra de ampliação da unidade - que se arrastou por mais de sete anos - a situação possa se agravar.

“Em 2022 teremos dois cenários com potencial catastrófico: a obra longeva chegará ao fim com a abertura de 78 leitos, ao mesmo tempo que a SPDM diminui a sua atuação, já que a pandemia está chegando ao fim e não há mais necessidade de tantos leitos de Covid-19. Dessa forma, se já não há recursos humanos para fazer o hospital funcionar, como os atendimentos ficarão diante da retomada de leitos?”, explica o diretor clínico do hospital, Wladimir Queiroz,

Segundo a categoria, existe perigo do Hospital Emílio Ribas ser privatizado e administrado por organizações sociais, perdendo a qualidade do atendimento especializado.

“O hospital é uma instituição centenária que teve um protagonismo em todas as epidemias que São Paulo enfrentou, inclusive de Covid-19, além de ser um serviço que gera recursos humanos para o SUS, formando médicos infectologistas para o Brasil inteiro, além do principal: prestar um serviço altamente especializado para a população”, acrescenta Queiroz.

