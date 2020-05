SP passa de 3 mil mortos e tem 86% dos leitos de UTI ocupados

São Paulo teve 194 mortes nas últimas 24 horas e chegou a 3.045 óbitos por covid-19. A situação fez com que o governador João Doria (PSDB) decretasse luto oficial por tempo indeterminado no estado edit

247 - São Paulo teve 194 mortes nas últimas 24 horas e chegou a 3.045 óbitos por covid-19. De acordo com os dados divulgados hoje pelo governo paulista, o estado está com 86% dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ocupados por pacientes infectados pela doença causada pelo novo coronavírus. A informação é do portal UOL.

A situação fez com que o governador João Doria (PSDB) decretasse luto oficial por tempo indeterminado no estado. O político tucano disse que tomou a atitude em homenagem aos mortos pela doença.

O número de leitos ocupados segue o mesmo divulgado ontem, mas a estabilidade não representa controle da situação. As secretarias estadual e municipal de Saúde abriram novas vagas nesta semana e elas já foram ocupadas. A avaliação das autoridades é que a repetição do percentual não significa que a covid-19 parou de avançar, mas que ela continua na mesma curva de crescimento e já ocupou os novos leitos.

