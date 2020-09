SP pedirá liberação da CoronaVac para Anvisa se vacina atingir pelo menos 50% de eficácia em análise preliminar

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou que o governo de São Paulo pedirá para a Anvisa a liberação do uso emergencial da CoronaVac se a vacina demonstrar eficácia de pelo menos 50% em análise preliminar edit

247 - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou nesta sexta-feira (25) que o governo de São Paulo pedirá para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a liberação do uso emergencial da CoronaVac se a vacina demonstrar eficácia de pelo menos 50% em análise preliminar. Profissionais de saúde brasileiros testam a vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o instituto. Mais de 5 mil voluntários já participaram e o objetivo é envolver 13 mil pessoas na pesquisa.

"Se nessas 13 mil pessoas que vão ser vacinadas, que estão em processo de vacinação, o que acontecerá até o dia 15 de outubro, se nessas 13 mil nós tivermos 61 casos de Covid-19, nós podemos fazer a análise interina, ou seja, a primeira análise da eficácia da vacina", afirmou Covas. "É uma análise mais rigorosa e, se passar nessa primeira análise, nós podemos prosseguir com o registro".

Uma segunda análise, a chamada de análise primária, deve ser feita, o que ocorre quando o número de casos confirmados de coronavírus entre os 13 mil voluntários chega a 154 casos.

"Caso ainda persista alguma dúvida nós vamos para a análise primária que é quando nós atingimos 154 casos e aí seguramente o objetivo é demonstrar uma eficácia de no mínimo 50%. Com esses dados, com essa eficácia demonstrada, seja com 61 ou com 164, os dados são oferecidos a Anvisa que vai analisar todo o dossiê", afirmou o diretor.