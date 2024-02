SP: Prédio residencial é evacuado com urgência por risco de desabamento (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Nesta terça-feira (13), em Praia Grande, no litoral de São Paulo, um prédio de 23 andares e 133 apartamentos foi evacuado às pressas após apresentar danos estruturais em três colunas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma vistoria indicou os danos nas pilastras do edifício, que tem 19 pavimentos residenciais. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, existe o risco de queda do Edifício Residencial Giovannina Sarane Galavotti.

continua após o anúncio

O prédio é uma construção da Construtora JR que foi entregue em 2011 e está localizado na Avenida Jorge Hagge, no Bairro Aviação, a uma quadra da praia.

Está sendo feito o trabalho de escoramento para que os esforços das demais colunas, que não sofreram danos, sejam divididos. As autoridades da Defesa Civil disseram que ainda não é possível apontar a causa dos danos estruturais.

continua após o anúncio

Em nota, a prefeitura informou, por volta das 18h, que o prédio ficará interditado totalmente "até que o condomínio apresente uma série de documentações técnicas".

O município acrescentou ter notificado o condomínio para apresentar a documentação e, a partir disso, o material será analisado pela Secretaria de Urbanismo e Defesa Civil da cidade.

continua após o anúncio

Urgente: prédio de 19 andares é evacuado em Praia Grande após tremores; há risco de queda



Segundo Bombeiros, cinco colunas do subsolo apresentam danos estruturais pic.twitter.com/T6BZVQMIVM — Baixada Mil Grau (@baixadamilgrau) February 13, 2024

continua após o anúncio

Prédio é totalmente evacuado após tremores em Praia Grande pic.twitter.com/8BiCCqAKOz — #Santaportal (@Santaportal1) February 13, 2024

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: