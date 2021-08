SP: Prefeitura torna obrigatória vacinação para servidores

Quem não seguir determinação, publicada no Diário Oficial, pode ser punido edit

247 - A prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial da cidade neste sábado (07), uma medida que obriga a vacinação de servidores do município, sejam eles de autarquias, fundações e da administração indireta, contra a Covid-19.

De acordo com reportagem do G1, a vacinação obrigatória segue decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e, quem se recusar, sem justa causa médica, será considerada falta grave e poderá sofrer punições previstas em lei.

O decreto diz ainda, que o levantamento dos servidores e empregados públicos que não se vacinarem será feito pela Controladoria Geral do Município (CGM).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.