SP prevê usar verba de multas de trânsito

247 - A Prefeitura de São Paulo pretende usar dinheiro das multas de trânsito e das outorgas (direito de construir) pagas pelas construtoras, entre outros, para custear a operação de dois hospitais de campanha que devem ser concluídos até a próxima semana e aumentar o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). Os hospitais têm, em conjunto, 2.000 leitos de internação de baixa e média complexidades. Há previsão de que mais de mil profissionais de saúde trabalhem nas duas unidades.

A gestão Bruno Covas (PSDB) pediu à Câmara Municipal autorização para transferir os recursos de todos os fundos municipais para o combate ao novo coronavírus. Somados, os fundos da capital têm cerca de R$ 5 bilhões.

Os fundos são como contas bancárias em separado mantidas pela Prefeitura. São alimentados com receita própria e podem ser usadas em áreas específicas. São eles que custeiam as principais ações de construção de moradias e manutenção de albergues.

Um dos hospitais ficará no Estádio do Pacaembu, na zona oeste, com 200 camas. O outro, no Complexo do Anhembi, na zona norte, com 1800 vagas.