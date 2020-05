SP registra 6 mil mortes e mais de 80 mil por coronavírus e pandemis pode durar até outubro

O estado registrou 272 mortes nas últimas 24 horas. O coordenador do Centro de Contigência da Covid-19, Divas Covas, disse que a pandemia “provavelmente” vai durar até outubro se os índices não melhorarem edit

247 - O estado de São Paulo chegou a 6.045 óbitos após registrar 272 mortes em 24 horas, neste sábado, 23. No total são 80.558 pessoas infectadas pelo vírus, segundo a Secretaria estadual de Saúde. O estado é o epicentro da pandemia de coronavírus no Brasil. O coordenador do Centro de Contigência da Covid-19, Divas Covas, disse que ela “provavelmente” vai durar até outubro se os índices não melhorarem.

"Se nós tivéssemos um índice de isolamento superior a 70%, essa epidemia ela estaria sob controle. No ritmo atual, não estamos chegando a 55% como mostram as projeções médias, vamos dizer assim, essa epidemia vai se prolongar", afirmou.

"Estamos aí num impasse. As medidas de isolamento social que já foram maiores lá no fim de março, começo de abril, hoje ainda estão muito aquém do que seria necessário para frear essa velocidade [de avanço da pandemia]", ressaltou.

